ГОРНЯК22 02.05.2021
Алтайский край

Бийск: Вода идёт: в Республике Алтай из-за паводка введён режим ЧС

Горняк22
16 часов Ago

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Сложная паводковая обстановка наблюдается сразу в нескольких районах республики и в Горно-Алтайске.

Еще вчера жители Горно-Алтайска стали публиковать фото и видео с бурлящей мутной водой, которая топит город и заходит в частные домовладения. За один час вода в местной речке Улалушки поднялась на метр. В настоящее время имеется информация о подтоплении 35 домовладений, два человека эвакуировано в пункт временного размещения, развернутый на базе Лицея №1 им. М.В. Карамаева. Всем службам, силам и средствам даны указания обеспечить выполнение мероприятий по ликвидации ЧС.

Кроме того, сложная паводковая ситуация сейчас в Турочакском, Чойском и Майминском районах. Всем службам поручено в постоянном режиме мониторить ситуацию и ежечасно докладывать об оперативной обстановке, связанной с повышением воды в реках.

— Несмотря на предстоящие нерабочие дни, все профильные руководители, глава администрации города и все без исключения главы районов должны быть на рабочих местах. Прошу чутко, внимательно и оперативно реагировать на обращения и жалобы жителей, в том числе в сети Интернет. Функционирующий режим повышенной готовности объявлен для всех сил и средств, важно не допустить чрезвычайных ситуаций, человеческих жертв и минимизировать все риски подтопления жилых домов, — заявил глава республики Олег Хорохордин.

Также сообщается, что прогноз неблагоприятный – дожди и установившаяся погода от +15 и выше способствуют снеготаянию в горах. Вода будет продолжать подниматься.

Добавим, что жители Бийска уже второй день наблюдают резкий подъем воды в реке, однако, как БР пояснили в Управлении ГОЧС и ПБ, до критических отметок пока далеко. 

Сегодня, 1 мая, по данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в Бии в районе Бийска составляет 340 см, подъем воды за сутки — почти метр (98 см). 

 

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Бийский рабочий

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