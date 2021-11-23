Бийск: Водитель автобуса, в ДТП с которым пострадала 83-летняя бийчанка, пойдет под суд

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Августовская массовая авария в Бийске стала резонансной. Происшествие обернулось уголовным делом.

Напомним, 8 августа на остановке «Дом советов» женщина переходила дорогу. Автомобили остановились, чтобы пропустить бийчанку, а вот следовавший позади автобус не затормозил. Он ударил остановившийся «Ниссан», тот отлетел во впереди стоявший «Грейт волл», а затем вправо, сбив женщину-пешехода.

Видео момента ДТП вскоре оказалось сети, где комментаторы дали название ситуации «Автобус без тормозов».

Пострадавших в ДТП двое – пожилая бийчанка и водитель «Ниссана», оказавшегося по сути между молотом и наковальней.

Сейчас расследование уголовного дело об инциденте завершено. Водителя автобуса обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Сам водитель автобуса проживает в Барнауле. В тот день он шел по маршруту «Барнаул-Бийск-Алтайское».

По нему мужчина ездил уже не раз, и дорогу от бийского вокзала к выезду из города знал хорошо. Говорит, помнил, что на Красноармейской есть пешеходный переход и знак «40». В автобусе на тот момент было около 15 пассажиров. Транспорт шел в сторону моста.

В это время со стороны горадминистрации к пешеходному переходу подходила 82-летняя женщина. Кстати, всего через несколько дней она готовилась отметить 83-й день рождения. Шла она в парикмахерскую на Красноармейской, не дошла всего 150 метров.

Бийчанка была с сумочкой и тростью. В силу возраста шла медленно. У зебры она остановилась, чтобы подождать, когда проедут машины, а следующие остановятся. На пешеходник женщина вышла только после этого.

На середине дороги, рассказывает женщина, он почувствовала резкую боль, от которой потеряла сознание. Пришла в сознание она, когда лежала на земле, а ей оказывали медпомощь. После этого пенсионерку перенесли в скорую и увезли в ЦГБ.

Оказалось, у нее черепно-мозговая травма, перелом костей голени со смещением, ушибы и рваные раны. Пожилая бийчанка до сих пор восстанавливается и находится на амбулаторном лечении.

В женщину отлетел автомобиль «Ниссан», в который за секунду до этого врезался автобус. Водитель легковушки тоже на какое-то потерял сознание. Пришел в себя, когда кто-то стучал ему в стекло и предлагал помощь. Очевидцы ДТП помогли мужчине выбраться из машины. Его также увезли медики. У него оказался вывих плеча.

ГИБДД проведет проверку после ДТП в Бийске с рейсовым автобусом Фото: https://www.instagram.com/chp.biysk/

После мужчина вернулся на место ДТП, где ему и объяснили, что произошло: автобус ударил его автомобиль сзади, машину выбросило вперед, где она ударилась передней частью о другую машины, после чего автомобиль понесло на пешехода.

Пострадал и автомобиль: передний бампер, аккумулятор, радиатор, задний бампер, крышка багажника, крыша. Собственник уверен: машина восстановлению не подлежит.

В «Грейт Волле», в который отбросило «Ниссан», была семья: отец и двое сыновей. Машина остановилась, чтобы пропустить пожилую женщину. Только та успела пройти, как машину сзади ударило. Водитель рассказывает, что в зеркале заднего вида увидел облако пыли, а затем, как стаявший за ним автомобиль разворачивает и ведет на пешехода. Он вышел из машины, увидел лежащую на дороге женщину и искореженный «Ниссан». Очевидцы вызвали скорую помощь, спасателей, аварком и ГИБДД. В толпе был и водитель автобуса. Он, по словам очевидцев, уверял, что отказали тормоза.

Экспертиза показала, что скорость автобуса перед экстренным торможением было не менее 42 км в час. Водитель говорит, что ехал на скорости около 50 км в час. При этом он видел, что у стоящих впереди машин загорелись стоп-сигналы и сам стал применять плавное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Экспертиза показала, что тормозная система и рулевое управление автобуса находились в работоспособном и технически исправном состоянии.

На предприятии, которому принадлежит автобус, и где работает водитель, также заявили, что перед выездом каждое транспортное средство досматривается на предмет технической исправности. Узнав о происшествии, там связались с мужчиной, бывшим за рулем, однако водитель не смог внятно объяснить причину ДТП. Сейчас предприятие просит передать им автобус, который проходит как вещдок.

Водителя ждет суд. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. К тому же по дело заявлен гражданский иск от пострадавших на сумму в 750 тыс. руб., сообщил Антон Ширнин, заместитель прокурора Бийска.

Бийский рабочий