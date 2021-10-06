Бийск: Водитель без страховки предложил взятку бийскому инспектору ГИБДД

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Инспектору ГИБДД предложили взятку за несоставление административного протокола.

Экипаж ГИБДД дежурил в центральной части Бийска. Инспекторы выполняли свои должностные обязанности: останавливали автомобилистов и проверяли документы.

В поле зрения правоохранителей попал житель Новосибирской области. Мужчина передвигался на газели. Выяснилось, что у водителя нет страхового полиса.

Сотрудники полиции в отношении нарушителя начали составлять протокол об административном правонарушении, в этот момент газелист предложил инспектору взятку. История может завершиться возбуждением уголовного дела.

Житель Алтайского края дал взятку приставу, чтобы вернуть автомобиль

12:25, 29.08.2021 1124

Бийский рабочий