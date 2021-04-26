Бийск: «Вовремя убирай»: сибирский ученый рассказал, как бороться с пылью в городах

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Большинство западно-сибирских городов весной и летом буквально захлебываются в пыли.

Бийск, Барнаул, Новосибирск, Иркутск, Красноярск и еще многие другие сибирские города летом очень пыльные – жители жалуются на то, что нечем дышать, а власти не предпринимают никаких шагов для того, чтобы воздух был свежим.

Проблема с пылью решается просто, считает заведующий кафедрой инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ, профессор Владимир Ларичкин: надо меньше мусорить, чаще убирать и помнить о зеленых легких города. Об этом он рассказал в интервью изданию VN.ru.

— Пыль имеется везде, на дворовых территориях, на проезжей части. В одном месте пылит, в другом — не пылит. Просто так говорить — весь город пыльный, это не совсем корректно, это эмоциональное восприятие действительности, — говорит ученый. — За зиму на асфальте, после того, как стаял снег, конечно, накопилось немало пыли, сейчас ее концентрация будет повышена, но это вопрос сезонный.

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По мнению Ларичкина, есть два способа сделать так, чтобы город был чистым и дышать в нем было хорошо. Это не сорить и вовремя убирать. Поэтому задача местных властей весной – как можно быстрее навести порядок в городе, вымести грязь и убрать то, что осталось с зимы лежать на земле. Важно и рыхлить снег, который все еще лежит во дворах:

— Если снег во дворах не разрыхлять, он будет таять до мая, — говорит Владимир Ларичкин. — Хотите жить чисто — помогайте убирать, я бы с таким призывом обратился к жителям городов. Немного разрыхлить снег, чтобы побыстрее стаял, и пыление будет меньше.

Проблему пыли глобально не решить в два счета и за один месяц, здесь нужно думать на годы вперед, продолжает профессор Ларичкин. Крайне важна проблема зеленых насаждений. Если бы во всех жилмассивах кроме домов-коробок было бы достаточно деревьев и кустарников, это спасало бы многие районы от излишней пыли. Просто посадить кустики рядом с новостройкой — недостаточно. После завершения строительства никто не контролирует их дальнейший рост, а ведь надо и поливать, и ухаживать. У нас пока все это по принципу «кто выживет, тот выживет».

Не спасают и организуемые властями или политиками в преддверии праздников так называемые акции «Посади дерево» — после того, как все снимутся с лопатами и саженцами, дерево брошено «выживать» — о его поливе и уходе за ним никто больше не вспомнит.

По словам новосибирского ученого, проблема пыли актуальна для всех городов Сибири. Усугубляет экологию в городах и с каждым годом все возрастающий поток машин. Больше автомобилей — значит больше количество загрязнений в воздухе.

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Бийский рабочий