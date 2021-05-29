Бийск: Во время гидравлических испытаний в Бийске разрушился асфальт

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В первый день второго этапа гидроиспытаний в Бийске выявили 27 дефектов.

В Бийске активно проходит второй этап гидравлических испытаний. На прочность проверяют магистрали № 3 и 4.

Так на перекрестке улиц Ленинградской и Можайского в ходе опрессовки произошло разрушение асфальтового покрытия. Порыв образовался на квартальной трубе.

Представители СГК сразу же обнесли место специальным ограждением. В ближайшее время оперативная бригада приступит к ремонту. Всего в ходе первого дня испытаний второго этапа выявлено четыре дефекта на магистральных сетях и 23 на квартальных.

С десяток порывов сотрудники СГК уже устранили. После того, как все работы будут выполнены, магистрали повторно испытают на прочность.

Бийский рабочий