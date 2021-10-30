ГОРНЯК22 30.10.2021
Алтайский край

Бийск: Вновь побит рекорд смертности. Коротко о ситуации с COVID на 30 октября

Горняк22
8 часов Ago

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В России вновь побит рекорд по числу смертей от COVID-19.

  • В стране выявили 39 849 новых случаев COVID-19 за сутки.
  • За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1163 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии.
  • Вице-премьер Татьяна Голикова: планы россиян отправиться в туристические поездки во время нерабочих дней на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации вызывают беспокойство у властей.
  • Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко: у больных все реже встречаются такие симптомы, как отсутствие запаха и вкуса, и все чаще стала появляться лихорадка.
  • Смертность среди детей, связанная с COVID-19, увеличилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Особенно тяжело болезнь переносят дети с хроническими заболеваниями.
  • Только около 1,3% беременных женщин в России привились от коронавируса.
  • Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко: целенаправленного противовирусного препарата, подавляющего COVID-19, не существует.

Вновь побит рекорд смертности. Коротко о ситуации с COVID на 30 октября1

Один укол и QR-код ваш: в регионах России отмечается дефицит «Спутника Лайт»

11:40, 29.10.2021 852

Бийский рабочий

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