Бийск: Вновь побит рекорд смертности. Коротко о ситуации с COVID на 30 октября
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В России вновь побит рекорд по числу смертей от COVID-19.
- В стране выявили 39 849 новых случаев COVID-19 за сутки.
- За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1163 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии.
- Вице-премьер Татьяна Голикова: планы россиян отправиться в туристические поездки во время нерабочих дней на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации вызывают беспокойство у властей.
- Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко: у больных все реже встречаются такие симптомы, как отсутствие запаха и вкуса, и все чаще стала появляться лихорадка.
- Смертность среди детей, связанная с COVID-19, увеличилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Особенно тяжело болезнь переносят дети с хроническими заболеваниями.
- Только около 1,3% беременных женщин в России привились от коронавируса.
- Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко: целенаправленного противовирусного препарата, подавляющего COVID-19, не существует.
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11:40, 29.10.2021 852