Бийск: Вместе с дефицитом угля Сибирь может «накрыть» и дефицит бензина

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Жители Дальнего Востока и Сибири столкнулись с нехваткой топлива, рассказали представители бизнеса

Регионы Сибири столкнулись с тем, что независимые АЗС (60% рынка) банкротятся из-за диспаритета цен или не имеют средств покупать топливо с запасом, из-за чего сокращают ассортимент, пишут «Известия».

В итоге граждане вынуждены заправляться только у крупных компаний, а в некоторых субъектах у них всего 5–10 АЗС и на них выстраиваются очереди, рассказывают представители отрасли. ФАС призвала нефтяников не допустить дальнейшего роста цен на топливо всех видов и «настоятельно рекомендовала» увеличить объемы производства нефтепродуктов.

По словам руководителя группы компаний «Омни» (объединяет три нефтебазы и 49 АЗС в Иркутской области и Забайкальском крае), из-за регулирования розничных цен небольшие предприятия вынуждены торговать себе в убыток либо ставить цены на 5-7 рублей выше, чем у крупных компаний. Исход один – банкротство.

По словам бизнесмена, независимые АЗС занимают 60% рынка, а уход такой большой доли игроков гарантировано приведет к дефициту. Так, на Дальнем Востоке к АЗС крупных нефтяных компаний уже начали выстраиваться огромные очереди.

Если раньше запасы были на нефтебазах на 60 суток, то теперь с учетом роста оптовых цен, отгрузок с НПЗ товара, приобретенного по предоплате через 30–40 дней, времени в пути по железной дороге 10–20 дней, заправки практически работают с колес.

В ряде районов Алтайского края из-за подорожания сложился острый дефицит угля

14:50, 20.11.2021 610

В итоге в регионах, где заправки массово закрываются или сокращают свой ассортимент, топливо для граждан становится более труднодоступным.

16 ноября стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь выросла, обновив свой рекорд, и достигла 61 528 рублей за т. Цена бензина снизилась — АИ-92 опустился по итогам торгов на 1,81%, до 50 582 рублей за т, а АИ-95 — на 1,58%, до 52 104 рублей. Однако если сравнивать с теми ценами, что были год назад, то стоимость АИ-92 выросла на 10%, АИ-95 — на 7,5%.

Бийский рабочий