Бийск: Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии

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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вводится упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами и самих гаражей. Так, гражданин, использующий капитальный гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года) будет иметь право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж. Это, в том числе, касается гаражей в гаражных, гаражно-строительных кооперативах.

В настоящее время огромное количество гаражей по стране существует полуофициально: они не оформлены в официальном порядке, и их владельцы не могут распорядиться ими по своему усмотрению.

Законом определяется перечень возможных документов, подтверждающих права гражданина. Эти документы должны предоставляться гражданином вместе с заявлением о предоставлении земельного участка. Например, к заявлению может быть приложен договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам; договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения.

Регистрация права собственности будет осуществляться одновременно — и на земельный участок, и на сам гараж — по заявлению органа государственной власти или органа МСУ, предоставившего земельный участок, поэтому гражданам не придется оплачивать госпошлину, отметил Крашенинников.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года; таким образом регионы и муниципалитеты успеют подготовиться.

Закон прямо предоставляет наследникам граждан, которым были распределены участки под строительство гаража, право оформить права на эти объекты в рамках «гаражной амнистии». Граждане, которые приобрели гаражи у первоначальных владельцев, также смогут воспользоваться этим и оформить право собственности на земельный участок и гараж.

Бийский рабочий