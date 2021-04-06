Бийск: Власти Бийска призывают горожан бороться с парковками на газонах

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Чиновники просят бийчан фиксировать нарушения и присылать сообщения в мэрию.

Администрация Бийска активизирует борьбу с парковками автотранспорта на газонах.

Пресс-служба мэрии напоминает, что, согласно Закону Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края», размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, не связанное с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

— Пришла весна, а вместе с ней и ежегодные проблемы, связанные с парковкой автомобилей на территориях газонов, клумб, зеленых насаждений, детских площадок. Парковки для автомашин в городе есть, но в связи с быстрым увеличением количества личных авто, парковочных мест всё равно не хватает. Доказательство – «парковка» во дворах, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также представители горадминистрации обращаются к горожанам с призывом присылать фото- или видеосвидетельства нарушений.

Если вы стали свидетелем неправильной парковки:

сфотографируйте или снимите факт на видео, (с обязательным указанием даты и время совершения нарушения) при этом номер автомобиля должен быть виден четко;

зафиксируйте в одном кадре с авто адресную табличку ближайшего дома или любую достопримечательность, по которой можно будет легко опознать место или район «парковки»;

в случае выявления размещения транспортных средств на территории занятой зелеными насаждениями просим сообщать в административный отдел по телефону (3854) 40-51-32 или на адрес электронной почты е-mail:admorg@biуsk22.ru

Бийчане обсуждают: кто, где и как может парковать автомобили во дворе

10:40, 16.03.2021 3097

Бийский рабочий