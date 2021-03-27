Бийск: Власти Бийска рассказали, почему сквер на Ленинградской требует реконструкции

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На голосование за ремонт в 2022 году будет вынесен сквер Ленинградский в Бийске, который находится на Первом участке.

65 лет назад, в 1956 году, в Бийск по комсомольским путевкам прибыли молодые парни и девушки из Ленинграда. Перед ними стояло множество задач по строительству оборонных предприятий и социально значимых объектов нашего города. Во многом благодаря их самоотверженной работе, большой отдаче душевных и физических сил Бийск сумел превратиться в мощный промышленный центр с развитой социальной инфраструктурой.

— В честь этих ребят была названа улица Ленинградская и сквер, расположенный на пересечении улицы Ленинградской и Бытовой. Уже много лет сквер нуждается в капитальном ремонте — замене покрытия дорожек, установке новых скамеек и других малых элементов. Эту общественную территорию можно превратить в прекрасное место притяжения жителей микрорайона, а бийчан здесь проживает немало, — сообщили в пресс-центре администрации Бийска.

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12:14, 21.03.2021 2050

Сквер на Ленинградской, ранее известный как «Парк семьи и детства», также вынесен на голосование, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. На федеральной платформе пройдет голосование за выбор общественных территорий для ремонта в 2022 году. В этом году жителям города предстоит выбрать две территории из 13 предложенных, которые благоустроят в 2022 году.

Добавим, что из «детских» развлечений в этом сквере – несколько потрепанный жизнью бетонный бегемот. А вот с недетскими тут все хорошо – парк частенько становится пристанищем для людей со свободным графиком и бутылочкой-другой пивка в руках, благо, пивных разливаек рядом с этим местом довольно много.

Еще осенью позапрошлого года бийчане, проживающие в районе этого сквера, пытались обратить внимание на эту брошенную и всеми забытую общественную территорию города.

Добавим, что место, на котором разбили сквер, действительно, еще с той аурой. Здесь когда-то росли клены и стояли солдатские казармы. Кстати, в казармах в начале 50-х селили военных, которые строили «сталинские» кварталы от Детского мира до Первого участка. Затем казармы переоборудовали в палаты онкодиспансера – в 1970-х годах. Бийчане, страдающие онкозаболеваниями, проходили здесь химиотерапию. С 1959 года и до сих пор рядом со Ленинградским сквером по пер. Бытовой начал действовать Бийский территориальный отдел Краевого бюро судебно-медицинской экспертизы.

Есть мнение: бийчане просят обратить внимание на сквер Ленинградский

14:05, 29.10.2019 1869

Бийский рабочий