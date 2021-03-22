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Алтайский край

Бийск: Власти Алтайского края начали подготовку к Дню Победы

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

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В Алтайском крае началась активная подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

19 марта Виктор Томенко провел заседание краевого организационного комитета «Победа». Оно было посвящено плану основных мероприятий празднования Дня Победы в регионе.

Начата работа по формированию подарков, изготовлению поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны — традиционно будут организованы встречи с ветеранами на дому, в подведомственных учреждениях.

С 4 по 7 мая на площадках Государственной филармонии Алтайского края, концертного зала «Сибирь» пройдут концертные программы, в Молодежном театре Алтая — спектакли, посвященные войне. Будут работать выставочные площадки в музеях и библиотеках края. Если позволит эпидемиологическая ситуация, то в этом году организуют парад и шествие Бессмертного полка.

Члены оргкомитета отметили, что задача всех ведомств — максимально безопасно провести праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы.

Власти Алтайского края начали подготовку к Дню Победы 1

Стало известно, как пройдет парад Победы в 2021 году

08:51, 20.03.2021 398

 

Бийский рабочий

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