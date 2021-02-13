Бийск: Владимир Путин впервые рассказал о своих намерениях поставить вакцину • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Президент России Владимир Путин может привиться вакциной от коронавируса «Спутник V» к осени.

Об этом глава государства заявил во время прошедшей вчера встречи с главными редакторами российских СМИ, сообщает «Коммерсантъ».

Путин допустил, что привьется вакциной «Спутник V» от коронавируса после консультации с врачами. По его словам, он получит инъекцию в конце лета или начале осени из-за необходимости рабочих поездок. Путин отметил, что не собирается делать прививку публично, перед камерами, как это уже сделали некоторые лидеры стран Запада, включая 78-летнего президента США Джо Байдена.

Президент добавил, что в его прививочном плане также есть прививки от гриппа и пневмококка, от этого будет зависеть время, когда он сделает прививку от коронавируса.

Добавим, что 27 декабря 2020 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в обозримой перспективе сам расскажет о принятом решении по прививке от коронавируса.

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09:37, 12.02.2021 440

Бийский рабочий