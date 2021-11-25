ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: Власти обсудят введение QR-кодов для неофициально переболевших

Горняк22
15 часов Ago

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Решение может быть принято довольно скоро

Власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов тем, у кого есть антитела к коронавирусу, но кто при этом не числится официально переболевшим, рассказали источники, близкие к профильным ведомствам. Правительство в данный момент «работает над этим» вопросом.

По его словам, соответствующее решение может быть принято в ближайшее время и «формализовано», сообщает РБК.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время не дает оценок, какого уровня антител достаточно, чтобы быть защищенным от COVID-19. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович неоднократно поясняла, что наличие антител не препятствие для вакцинации.

Если будет принято решение выдавать QR-коды на основании уровня антител, то претендовать на получение смогут не только те, кто переболел без официального диагноза врача, но и привившиеся иностранными вакцинами.

По словам одного из источников, сторонниками положительного «вердикта» по выдаче QR-кодов гражданам с антителами выступают в том числе представители российской элиты, поскольку многие ревакцинировались западными вакцинами, которые в России пока не признают.

Также директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи академик Александр Гинцбург сказал, что QR-код справедливо выдавать тем, у кого достаточный уровень антител для защиты от вируса, а то, как он был достигнут, в результате вакцинации или после болезни, «это их личное дело».

Власти обсудят введение QR-кодов для неофициально переболевших 1

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17:47, 23.11.2021 1809

 

Бийский рабочий

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