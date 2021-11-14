Бийск: Власти Алтайского края прокомментировали недостаток кислорода для больниц

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Алтайский край был назван регионом, в котором сложилась тяжелая ситуация с доступностью медицинского кислорода

Об этом в среду, 10 ноября, на заседании правительства сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Алтайский край и еще ряд регионов был назван в списке тех, кто испытывает дефицит медицинского кислорода.

По данным министерства здравоохранения Алтайского края, суточная потребность медицинских организаций Алтайского края, оказывающих медпомощь пациентам с коронавирусом, составляет 52 т жидкого медицинского кислорода. Объемов производимого на территории края и поставляемого в нее кислорода недостаточно для удовлетворения этой потребности, сообщили «Ъ-Сибирь» в департаменте по информационной политике правительства региона.

По данным алтайских властей, жидкий кислород в крае производят АО «Алтайстройдеталь» и АО «Алтайский химпром» им. Верещагина — 6 т в сутки, причем 3 т из них отгружаются в соседнюю Республику Алтай.

Минздрав отмечает, что «Алтайстройдеталь» расширяет производственные мощности — на площадке компании в Барнауле смонтировано оборудование для производства дополнительных 10 т жидкого кислорода в сутки.

Кислород в регион также поставляют из Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, иногда — из Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской области и Казахстана. На этой неделе осуществлена первая поставка из Красноярского края.

— Ежедневные объемы поставок кислорода нестабильны, напрямую зависят от технических возможностей производителей кислорода, находящихся в соседних субъектах, распределение кислорода регулируется Минпромторгом России, — пояснили в правительстве Алтайского края.

Помимо этого, краевой минздрав занимается организацией закупки и установки концентраторов кислорода производительностью 1 тыс. л в минуту. Средства на них выделены из федерального бюджета. На данный момент в регионе функционирует порядка 1 тыс. прикроватных концентраторов, которые производят кислород из воздуха.

Путину доложили о нехватке медицинского кислорода в Алтайском крае

14:21, 11.11.2021 1447

Бийский рабочий