ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: Власти заговорили об иммунитете в 95%. Коротко о ситуации с COVID на 12 ноября

Горняк22
20 часов Ago

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Голикова заявила, что в идеале прививку должны получить 95% граждан, но пока правительство ставит себе задачу добиться уровня в 80%

  • В стране выявили 40 759 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных составляет более 8,9 млн. Всего выздоровели более 7,6 млн человек. Умерли свыше 251 тыс. За сутки зафиксировано 1 237 смертей.
  • Врачи и специалисты-вирусологи, а также компетентные структуры убеждают Владимира Путина в необходимости введения обязательной вакцинации или ограничений для невакцинированных и не переболевших Covid-19 — высокопоставленный источник, близкий к Минздраву РФ.
  • Сенатор Клишас: введение обязательной вакцинации от COVID-19 возможно только после принятия соответствующего закона на федеральном уровне. Оно не нарушает конституционные права россиян.
  • Минздрав: беременные должны вакцинироваться от COVID, как и женщины, планирующие беременность.
  • Минздрав: в 12 регионах РФ сложилась напряженная ситуация с медицинским кислородом, его хватит на двое суток.
  • В некоторых регионах возможно введение более строгих ограничений для отдельных категорий граждан в связи с пандемией, заявила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее словам, не исключено и принятие дополнительных решений на федеральном уровне. Вопрос находится под контролем президента, правительства и Федерального собрания.
  • Центр им. Н.Ф. Гамалеи работает над созданием лекарства, которое будет подавлять размножение коронавируса в организме, сообщил глава научного учреждения Александр Гинцбург. Этим препаратом можно будет также лечить больных с тяжелой стадией развития болезни, однако, когда оно будет готово, пока неизвестно.
  • Ряду российских регионов не хватает препаратов для лечения цитокинового шторма, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, она посоветовала ряду регионов обратить внимание на запасы интерферонов и жаропонижающих лекарственных средств, а другим — на антикоагулянты.
  • Голикова: чтобы достичь коллективного иммунитета в 80%, нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов человек.
  • Самой популярной вакциной от коронавируса среди российских чиновников стал «КовиВак». Запасы этой вакцины, по данным источников URA.RU, специально сохраняют в больницах для госслужащих.
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитал депутатов за низкий уровень вакцинации. По его словам, данные партий о привитых парламентариях оказались недостоверными. Так, в «Единой России» непривитых – 8%, в ЛДПР – 11%, в СРЗП – 25%, в «Новых людях» – 33,3%, в КПРФ – 36,8%.
  • Голикова объяснила высокую смертность от коронавируса. Как правило умирают граждане старше 60 лет, те, кто страдают хроническими заболеваниями и не вакцинированные.
  • Минобрнауки: российские вузы вправе вводить QR-коды для вакцинированных студентов для посещения корпусов.
  • Спрос на поездки в грядущие новогодние каникулы вырос на 30% по сравнению с празднованием наступления 2021-го, сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России. В некоторых компаниях рассказали об увеличении числа бронирований путевок в десять раз. Большинство туристов отправятся в жаркий Египет и горнолыжный Сочи, также популярна Турция.

Власти заговорили об иммунитете в 95%. Коротко о ситуации с COVID на 12 ноября 1

Спецгруппы полицейских для выявления антимасочников создадут в Алтайском крае

13:47, 11.11.2021 884

 

Бийский рабочий

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