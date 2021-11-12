ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: Владельцы торговых центров в Алтайском крае просят губернатора отменить QR-коды

Горняк22
20 часов Ago

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Магазины несут большие убытки из-за упавшего числа посетителей

Владельцы 12 торговых центров Барнаула и Новоалтайска направили коллективное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко, сообщает «Толк».

Предприниматели поясняют, что с начала пандемии они несут колоссальные убытки, а введение QR-кодов еще больше осложнило ситуацию.

— Арендаторы приостанавливали деятельность, не оплачивали арендную плату по договорам. Учитывая, что продажи снизились, мы предоставляли отсрочку платежей арендаторам, снижали плату. Однако торговые центры так и не были включены в перечень пострадавших от пандемии, – говорится в письме губернатору.

Владельцы бизнеса сообщают, что с введением QR-кодов поток посетителей, по их подсчетам, снизился в три-четыре раза. Часть отделов закрылись, так как не смогли платить аренду при снизившемся потоке посетителей.

При этом, по словам предпринимателей, стоимость услуг на содержание зданий, а также налоговая нагрузка и процентные ставки по кредитам в 2021 году выросли.

Представители бизнеса считают, что торговые центры менее опасны с точки зрения распространения инфекции, чем другие общедоступные места, общественный транспорт, продуктовые магазины, школы, детские сады. И заявляют, что у всех сотрудников и арендаторов ТЦ ежедневно проверяют состояние здоровья, а информацию заносят в специальные журналы.

Владельцы ТЦ просят губернатора Алтайского края отменить последние поправки в антиковидный указ, касающийся QR-кодов.

Ранее «БР» писал, что в Бийске число посетителей торговых центров, по словам их владельцев, сократилось вдвое.

Владельцы торговых центров в Алтайском крае просят губернатора отменить QR-коды1

После введения QR-кодов в торговых центрах Бийска снизилась посещаемость

13:12, 03.11.2021 9156

Бийский рабочий

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