Бийск: Владимир Путин дал ряд новых поручений по борьбе с COVID

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Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 20 октября 2021 года.

Перечень поручений опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, правительство должно организовать централизованную закупку и доставку в субъекты Российской Федерации отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией проведение за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, правительству поручено ежедневно проводить мониторинг доступности лекарственных средств, включая медицинский кислород, и медицинских изделий для оказания медицинской помощи больным COVID в амбулаторных и стационарных условиях.

В Бийске сложилась нехватка кислорода для ковидных больных

13:40, 25.10.2021 2172

Субъектам, в которых складывается сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, будут оказывать помощь с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны России, МЧС России и иных федеральных органов власти.

Также президент дал поручение кратно увеличить объемы тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, для раннего выявления носителей инфекции. А также предусмотреть проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте.

Для увеличения темпов вакцинации рекомендуется предоставлять работникам, проходящим вакцинацию, два оплачиваемых выходных дня.

Путин также поручил направить в субъекты Российской Федерации с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией бригады медицинских специалистов ведущих медицинских и научных организаций для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи.

Принято решение усилить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая соблюдение населением «масочного» режима.

Высшим должностным лицам субъектов рекомендовано:

Ввести допуск на посещение гражданами отдельных организаций QR-кода, а для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации – наличие медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа.

Ввести запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время.

Ввести самоизоляцию для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет.

Совместно с руководителями организаций и предприятий обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

В нерабочую неделю в больницы будут пускать только с QR-кодом или по ПЦР

08:20, 25.10.2021 1819

Бийский рабочий