Бийск: Власти Алтайского края готовятся вводить QR-коды

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Вопрос введения новых мер обсудили на заседании оперативного штаба региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, власти региона планируют ввести QR-протоколирование граждан.

Необходимость введения данной меры связано с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.

QR-коды уже в ближайшее время могут понадобиться жителям края при входе в крупные торговые центры, учреждения культуры и прочие объекты с массовым пребыванием людей, предупредили в правительстве региона.

Сейчас властям предстоит определить перечень мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным. Будут также приняты решения, обеспечивающие исполнение данной меры.

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10:37, 19.10.2021 1478

Бийский рабочий