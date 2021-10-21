Бийск: Власти Новосибирска развернули надувной ковидный госпиталь на 60 мест

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Мобильный комплекс может работать при температуре от -50 до +50 градусов, а также использоваться как инфекционный госпиталь

Новосибирский центр медицины катастроф получил за счет средств областного бюджета многофункциональный мобильный медицинский комплекс, рассчитанный на 60 мест. На покупку комплекса, который уникален для России и производится в Новосибирске, областной бюджет выделил более 12 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Сейчас уже развернули четыре палатки, приемное отделение – все для инфекционного госпиталя. У пятиместных палат есть не только выход в общий коридор, но и отдельный вход с улицы, то есть это фактически мельцеровские боксы. Дополнительно каждая кровать отделена от соседних ширмой-перегородкой.

Комплекс мобильный — шесть палаток помещаются в обычную ГАЗель, и могут быть очень быстро доставлены в любую точку региона. Он полностью автономный – электричество, тепловые пушки, вентиляция, освещение, пятислойная теплоизоляция. Модули монтируются за полтора-два часа. Больше всего времени уходит на монтаж утепленного водонепроницаемого пола.

Надувной мобильный инфекционный госпиталь Фото: Правительство Новосибирской области

В этом комплексе производители усилили несущие конструкции, теперь купол сможет выдержать любые осадки. Для удобства использования в медицинских целях добавили множество удобных деталей: застежки, внутренние перегородки, шлюзы между помещениями.

Комплекс правительство НСО намерено использовать как ковидный госпиталь, но также он понадобится и на случай ЧС с пострадавшими, техногенной катастрофы, или если потребуется усилить какое-то действующее медицинское учреждение.

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12:42, 16.10.2021 2084

Бийский рабочий