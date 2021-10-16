Бийск: Власти Бийска показали фото из переполненных ковидных госпиталей города

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Мэрия опубликовала видео с предупреждением, что с диагнозом COVID-19 сейчас в крае умирает от 20 до 30 человек ежедневно

— Фото из Бийского ковидного госпиталя, реанимации. Никому не пожелаешь туда попасть. Вакцинируйтесь, пожалуйста. Берегите себя, — так подписали пост в официальной группе администрации Бийска в Вконтакте.

Кроме того, власти города напомнили, что в последнюю неделю в Бийске отмечен резкий рост заболевших с диагнозом «коронавирус». Госпиталя Бийска переполнены, открыт дополнительный морг не хватает мест на кладбище города – сейчас мэрия срочно расширяет территорию кладбища.

— Врачи ковидных госпиталей города сутками не видят родных, чтобы дать шанс выжить заболевшим. На лечении в госпиталях города сегодня находится более 600 человек, — сообщила администрация.

Добавим, ранее «БР» сообщал, что Бийск относится к красной зоне на региональной карте по заболевшим коронавирусом. Это может обернуться для бийчан новыми ограничениями — закрытием общепита и торговых центров. Вероятность этого уже рассматривается.

Бийску грозит локдаун из-за несоблюдения мер безопасности

13:21, 13.10.2021 6577

Бийский рабочий