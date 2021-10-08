Бийск: Власти Алтайского края проведут выездное совещание на «Алтайском бройлере»

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6 октября зампред Правительства Алтайского края Александр Лукьянов встретился с представителями группы «Черкизово»

Центральными темами для обсуждения стали вопросы запуска в работу предприятия «Алтайский бройлер» после пожара, случившегося летом этого года. Напомним, что тема возобновления деятельности крупнейшего предприятия по производству мяса птицы находится на контроле губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

В ходе встречи Александра Лукьянова и представителей «Черкизово» достигнуты договоренности о проведении выездного совещания на птицефабрике. Темпы восстановительных работ зампредседателя и представители группы компаний оценят в ближайшее время.

Напомним, ГК «Черкизово» заявляла о намерении восстановить работы «Алтайского бройлера» в Бийске уже осенью 2021 года.

В Бийске в прежних объемах будут восстановлены сгоревшие корпуса. Кроме того, прежний цех убоя нестандартной птицы, который потерял актуальность, будет заменен на цех по производству готовой продукции – маринадов, колбасок, котлет и прочего.

Таким образом, предприятие не намерено сокращать число работников. Только на бийской площадке «Алтайского бройлера» трудоустроено более тысячи человек.

По итогам мероприятий модернизации мощность «Алтайского бройлера» увеличится с имеющихся 70 тысяч тонн продукции (в живом весе) в год до 116 тысяч тонн к лету 2023 года.

Предприятие «Алтайский бройлер» намерено восстановить производство уже осенью

14:17, 03.08.2021 2520

Бийский рабочий