Бийск: Владелица батута в Барнауле заявила, что готова помочь семьям пострадавших детей

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Предприниматель намерена закрыть бизнес.

Выяснилось, что по документам владельцем аттракциона является мужчина, однако по-факту хозяйкой батута была его мать.

— ИП зарегистрировано на него, но он не имеет к этому никакого отношения. Когда заключали договор на аренду площадки, я была в Казани. Оформлять документы нужно было срочно — желающих получить это место было много, поэтому я попросила сына оформить договор на себя. Потом, чтобы не заниматься переоформлением, мы сделали на меня генеральную доверенность, — рассказала предпринимательница Светлана «КП Барнаул».

Женщина считает, что причиной происшествия стал, внезапно налетевший шквалистый ветер. Она пояснила, что в плохую погоду батут обычно не работает, но в этот раз никаких предупреждений о шторме не было.

— Контролер кинулась к батуту, когда увидела, что его заворачивает, но она уже ничего не могла сделать, — рассказала хозяйка аттракциона Светлана.

Как рассказала хозяйка, контролером на аттракционе работала 28-летняя девушка с педагогическим образованием. По словам Светланы, девушка очень ответственная, «ее саму пришлось откачивать после случившегося».

— Батут был привязан по всем правилам, он был в использовании месяца 2,5. Мы знаем, как его правильно крепить и эксплуатировать. Пишут, что веревки были протерты, что он взорвался — это неправда, — заявляет Светлана.

Хозяйка сообщила, что готова помочь семьям пострадавших детей и уже передала свой номер родителям через их представителей, но пока с ней никто не связался.

— Я всячески готова помочь родителям в лечении и в реабилитации. Если это моя вина, я понесу наказание…. я прошу прощения, мне очень жаль. Я закрываю бизнес, больше не буду этим заниматься. Самое ужасное, что пострадали дети. Я могу только молиться, чтобы они побыстрее выкарабкались, — говорит женщина.

Все качели, карусели: в Бийске рассказали, как будут проверять аттракционы

12:45, 31.05.2021 2058

Бийский рабочий