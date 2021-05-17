Бийск: Власти Алтайского края назвали пять мест, где лучше отдохнуть с палатками

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Наш регион богат на живописные места, ради которых многие отправляются в дальние путешествия.

— Быстрее всего прийти к состоянию единения с природой можно, конечно же, на отдыхе в палатках. Предлагаем вспомнить самые популярные места для палаточного отдыха в Алтайском крае, — сообщила пресс-служба правительства региона в официальной группе.

Итак, топ-5 мест, где на Алтае можно отдохнуть с палатками в живописных местах на берегу водоемов:

Это Горная Колывань – Земиногорский район, село Саввушка. Колыванское озеро окружено огромными скалами, которые впечатляют своими необычными формами.

Малиновое озеро в Михайловском районе. Малиновый цвет воде придают микроорганизмы, вырабатывающие розовый пигмент. Осенью она приобретает бурый оттенок.

Село Завьялово в Завьяловском районе. В распоряжении туристов сразу три озера – пресное, соленое и щелочное, вода которых славится лечебными свойствами.

Пещерский водопад в Залесовском районе. Высота водопада 10 метров. Летом в ширину он достигает 5, а весной и 10 метров. Место очень живописное и привлекает множество туристов.

И, наконец, окрестности горы Синюхи в Курьинском районе, поселок имени Восьмого Марта. Наивысшая точка Колыванского хребта носит статус природного памятника.

Маршрут на выходные: ангельская красота на Чертовом пальце

11:17, 15.08.2020 2293

Бийский рабочий