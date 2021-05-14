Бийск: Власти Бийска рассказали, какие дороги города начали ремонтировать

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В Бийске начались работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Уже сегодня идет разбор и укладка нового тротуара на таких улицах, как Садовая (Заречье) и Каховская (нагорная часть города). Далее с этих улиц будет снята дорожная одежда и уложена новая.

Напомним, что в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы:

переулок Складской (от улицы Антона Чехова до улицы Тараса Шевченко). Он соединит ранее отремонтированные улицы Владимира Короленко и Тараса Шевченко с улицами Иркутской и Сибирской, разгрузив параллельные дорожные линии;

улица Социалистическая (от улицы Ударной до улицы Иртышской вдоль домов №123а и 23/2);

улица Социалистическая (от улицы имени Героя Советского Союза Григория Васильева до улицы Ударной). Участок востребован в Приобской части города, его не ремонтировали долгое время;

улица Декабристов (от улицы Георгия Прибыткова до улицы Социалистической). Дорога востребована среди жителей микрорайона АБ, необходимы ремонтные работы для комфортного проезда автомобилей и автобусов;

переулок Муромцевский (от улицы Владимира Короленко до улицы Иркутской). Ремонт участка продолжит приведение в порядок инфраструктуры этого микрорайона, улучшит комфорт автобусного и автомобильного сообщения;

улица Михаила Митрофанова (от здания №255/1 по улице Красноармейской до улицы Вали Максимовой);

улица Пригородная (от улицы Каховской до улицы Ефима Мамонтова);

улица Садовая (от переулка Байкальского до улицы 15-й Гвардейской Дивизии). Одна из самых востребованных дорог в Зареченской части города, которая проходит мимо Центральной городской больницы;

улица Каховская (от переулка Шубенского до переулка Ярового).

Ремонт дороги разгрузит центральные улицы города;

улица Советская (от улицы Стахановской до улицы Григория Васильева, четная сторона);

улица Советская (от улицы Стахановской до улицы Григория Васильева, нечетная сторона).

Начнут с мостов: в Бийске приступили к ямочному ремонту дорог

09:55, 28.04.2021 1031

Бийский рабочий