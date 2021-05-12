Бийск: Владельца строительных фирм из Бийска нашли застреленным возле дома

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На теле предпринимателя, предположительно, были огнестрельные ранения, а рядом с ним лежал пистолет.

Тело владельца строительных фирм из Бийска Алексея Кривошеева было обнаружено 5 мая возле его частного дома в Республике Алтай.

Как сообщает «Банкфакс», бизнесмен на личном авто подъехал к своему дому, расположенному в селе Элекмонар. Позже его обнаружили в салоне иномарки мертвым. На теле предпринимателя, предположительно, были огнестрельные ранения, а рядом с ним лежал пистолет.

Один из бывших партнеров Кривошеева анонимно рассказал, что близкие бизнесмена уверены, что это было убийство. Однако, следствие проверяет разные версии, в том числе и не криминальную. Сейчас проводятся необходимые экспертизы.

— Утверждать что-то пока рано. Но большинство тех, с кем я общался, склоняются к тому, что это была насильственная смерть. Возможно, из-за бизнеса, или чего-то еще, — пояснил бывший партнер Алексея Кривошеева.

В Следственном управлении Следственного комитета по Республике Алтай факт обнаружения тела в Чемальском районе подтвердили, однако заявили, что в производстве регионального следкома нет возбужденного уголовного дела об убийстве по этому случаю.

Алексей Кривошеев был генеральным директором и учредителем ООО «Алтай дом» и ООО «Строим дом». Долгое время он считался одним из наиболее авторитетных бийских предпринимателей, однако в последние годы стал менее публичным. В последнее время Кривошеев проживал и работал в Республике Алтай, рассказал его партнер.

Прощание с бизнесменом состоялось 7 мая.

Бийский рабочий