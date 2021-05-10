Бийск: Власти Алтайского края вручили ветеранам войны продуктовые наборы

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В Алтайском крае ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют с Днем Победы, сообщает Министерство социальной защиты региона.

829 продуктовых наборов и поздравительных открыток будут вручены ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. Наборы подготовлены за счет средств краевого бюджета и сформированы из продуктов питания алтайских производителей.

Подарки вручаются ветеранам дома с 5 по 9 мая поздравительными мобильными бригадами. Учитывая эпидемиологическую ситуацию бригады, оснащены средствами защиты, перед выездом проводится термометрия.

Всего, по данным Минсоцзащиты региона на 25 апреля, в Алтайском крае проживает 12361 ветеран Великой Отечественной войны, в том числе по категориям: 413 – участников ВОВ; 3455 – вдов участников ВОВ; 9842 – тружеников тыла; 166 – жителей блокадного Ленинграда; 212 – бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей.

Бийский рабочий