Бийск: Власти Алтайского края в этом году намерены увеличить площади сева гречихи

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В Алтайском крае близится начало посева гречихи — традиционно ее начинают сеять в конце мая.

Аграрии намерены нарастить площади под этой культурой на 24 тысячи гектаров. Общий клин гречихи превысит в регионе 500 тысяч гектаров.

На заседании оперативного штаба в Министерстве сельского хозяйства России заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин рассказал о запасах сырья и обеспечении им перерабатывающего сектора.

Алтайский край — основной производитель гречихи в стране. По оперативным данным Министерства сельского хозяйства региона, запасы этой культуры в крае оцениваются в 203 тысячи тонн. Максимальный месячный объем переработки гречихи в регионе составляет 30-35 тысяч тонн. Соответственно, этого запаса хватит до начала нового уборочного сезона.

Однако на рынок влияет политика торговых сетей, которые, пополняя запасы крупы, объявляют тендеры на ее закуп с повышающим ценовым трендом.

— Оснований для роста цен из-за дефицита сырья в Алтайском крае нет, — подчеркнул Николай Халин.

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09:14, 05.05.2021 666

Бийский рабочий