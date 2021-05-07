ГОРНЯК22 07.05.2021
Алтайский край

Бийск: Владимир Путин наградил сотрудников Роспотребнадзора Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

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Трое сотрудников Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю удостоены государственных наград.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции орденом Пирогова отмечена начальник отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Ольга Егорова. 

Медали Луки Крымского удостоены главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Ольга Самойлова и главный специалист-эксперт отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Людмила Шарабанова.

Бийский рабочий

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