Бийск: Власти Бийска призывают проголосовать за благоустройство сквера за зданием мэрии

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Администрация города продолжает знакомить бийчан с территориями, выставленным на голосование.

Ремонт и благоустройство проведут в рамках нацпроекта в 2022 году. Бийск выставил 13 таких участков (парков, скверов и т.д.). Сейчас за эти участки проходит онлайн-голосование – в результате выберут те, за которые проголосует большее количество бийчан.

Один из таких участков – небольшой сквер за зданием мэрии, который в документах называется «Центральным».

— Эта небольшая зеленая зона не ремонтировалась уже достаточно давно. И она очень востребована бийчанами. Здесь можно отдохнуть от городской суеты в тени деревьев и кустарников. Здесь надо обновить асфальтовые аллеи, установить скамейки и урны и тогда сквер заиграет совершенно новыми красками, — рассказали в пресс-центре городской администрации.

Бийчане могут сделать свой выбор с 26 апреля по 30 мая. Отдать свой голос за одну из представленных территории можно на федеральной платформе, а также на официальном сайте города, кликнув на баннер «Мой выбор, мое будущее».

Напомним, что голосование привязано к месту регистрации человека, а принять в нем участие смогут горожане, достигшие 14-летнего возраста. Каждый участник голосования может выбрать одну территорию благоустройства относительно адреса проживания, указанного при регистрации.

Бийчане отстают в голосовании за объекты благоустройства в 2022 году

17:21, 30.04.2021 378

Бийский рабочий