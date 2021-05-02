Бийск: Власти Бийска призывают проголосовать за благоустройство сквера за зданием мэрии
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Администрация города продолжает знакомить бийчан с территориями, выставленным на голосование.
Ремонт и благоустройство проведут в рамках нацпроекта в 2022 году. Бийск выставил 13 таких участков (парков, скверов и т.д.). Сейчас за эти участки проходит онлайн-голосование – в результате выберут те, за которые проголосует большее количество бийчан.
Один из таких участков – небольшой сквер за зданием мэрии, который в документах называется «Центральным».
— Эта небольшая зеленая зона не ремонтировалась уже достаточно давно. И она очень востребована бийчанами. Здесь можно отдохнуть от городской суеты в тени деревьев и кустарников. Здесь надо обновить асфальтовые аллеи, установить скамейки и урны и тогда сквер заиграет совершенно новыми красками, — рассказали в пресс-центре городской администрации.
Бийчане могут сделать свой выбор с 26 апреля по 30 мая. Отдать свой голос за одну из представленных территории можно на федеральной платформе, а также на официальном сайте города, кликнув на баннер «Мой выбор, мое будущее».
Напомним, что голосование привязано к месту регистрации человека, а принять в нем участие смогут горожане, достигшие 14-летнего возраста. Каждый участник голосования может выбрать одну территорию благоустройства относительно адреса проживания, указанного при регистрации.
Бийчане отстают в голосовании за объекты благоустройства в 2022 году
17:21, 30.04.2021 378