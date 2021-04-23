Бийск: Власти Алтайского края рассказали, что значит продление туристического кешбэка

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Продление программы туристического кешбэка поможет сохранить спрос на услуги туриндустрии в Алтайском крае.

21 апреля президент Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием. Глава государства предложил продлить программу возврата части средств за поездки внутри страны.

— Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», — подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, президент отметил, что в Шерегеше и на Алтае запустят пилотные проекты — предоставят льготные кредиты на строительство гостиниц и развитие инфраструктуры, ставка на 15 лет по 3-4%.

По мнению начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, программа стимулирования доступных внутренних туристских поездок жителей страны стала одной из эффективных мер поддержки турбизнеса в прошлом и текущем годах. Об этом говорят и цифры Ростуризма: благодаря программе на федеральном уровне у туроператоров продажи увеличились на 40%, у агрегаторов в сфере путешествий — на 15-20%.

— Мы видим это и по региону. Согласно представленной аналитике поток туристов в июле — сентябре в крае увеличился на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и практически остался на уровне прошлого года в новогоднее время. В 2020 году увеличилось число туристов из центральной части России до 10% от общего турпотока. Безусловно, этому способствовали программа кешбэка и чартерные программы на Алтай, — пояснил глава ведомства.

Сейчас действует третий этап программы, он продлится до 15 июня, а отправиться в путешествие можно до 30 июня. По оценкам региональных туроператоров и санаториев, участвующих в ней, акция является эффективной мерой стимулирования продаж.

По данным управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, партнерами программы от региона выступают 28 отелей, санаториев и туристических баз. Также туры в Алтайский край предлагают более 130 российских туроператоров и порядка 50 агрегаторов услуг.

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18:41, 27.03.2021 583

Бийский рабочий