Бийск: Владимир Путин сделал вторую прививку от COVID-19

1

Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вторую прививку против коронавируса.

Об этом он сообщил во время заседания попечительского совета Русского географического общества, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

— Я хочу проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом,- сказал президент России на президиуме Русского географического общества.

Президент не сообщал, какой именно вакциной привился.

— Одной из наших трех вакцин,- говорил он ранее.

По словам Владимира Путина, после первой прививки температуры у него не было, но «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола.

Президент обратился к участникам заседания и выразил надежду на то, что они последуют его примеру и также сделают прививку.

Первый компонент вакцины президент получил 23 марта. Таким образом, между двумя прививками президента прошли три недели и один день.

В Бийске новосибирской вакциной «ЭпиВакКорона» будут прививать в ГБ№ 4

11:47, 14.04.2021 689

Бийский рабочий