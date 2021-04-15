Бийск: Владимир Путин сделал вторую прививку от COVID-19

Бийск: Владимир Путин сделал вторую прививку от COVID-1915.04.2021
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Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вторую прививку против коронавируса.
Об этом он сообщил во время заседания попечительского совета Русского географического общества, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
— Я хочу проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом,- сказал президент России на президиуме Русского географического общества.
Президент не сообщал, какой именно вакциной привился.
— Одной из наших трех вакцин,- говорил он ранее.
По словам Владимира Путина, после первой прививки температуры у него не было, но «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола.
Президент обратился к участникам заседания и выразил надежду на то, что они последуют его примеру и также сделают прививку.
Первый компонент вакцины президент получил 23 марта. Таким образом, между двумя прививками президента прошли три недели и один день.
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11:47, 14.04.2021 689