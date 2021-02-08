Бийск: Вирусологи назвали дату, когда в России снимут масочный режим • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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От обязательного ношения масок и перчаток в России получится отказаться не раньше конца весны, но это не точно.

Динамика распространения коронавирусной инфекции снижается, что позволяет говорить о том, что к концу весны масочный режим будет снят. О том, в какие сроки будет возможна отмена ограничений, рассказали РБК вирусологи.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева отмечает, что для отмены масочного режима нужно соблюдение целого ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

— Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому может быть к концу весны от масок действительно получится отказаться. У любой инфекции есть сезоны, скорее всего к лету пойдет резкий спад. Но пока еще многое непонятно, посмотрим, что будет, — рассказала Зоя Скорпилева.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский назвал ситуацию с коронавирусом на настоящий момент неплохой и отметил что в этом году, возможно, стране удастся избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны.

— Что касается традиционного сезона ОРВИ в России в феврале-марте, то я не думаю, что из-за него возможно серьезная вспышка. Во-первых, по всем подобным случаям проводится тестирование, и тут не ошибешься, а во-вторых, сейчас люди осторожны стали. Почти все носят маски, люди заперлись в четырех стенах, не важно, хорошо это или плохо», — пояснил он. «Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что отмена масочного режима может наступить еще раньше.

— Прогнозы пока делать сложно. Но я думаю, что в апреле, может быть мае будет отмена масочно-перчаточного режима за отсутствием необходимости, — считает он.

Летом, уверен он, маски россиянам носить не придется, однако осенью может наступить новый всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями.

— Надо смотреть, будет ли всплеск по коронавирусу и сколько будет тяжелых больных. Опыт борьбы с пандемией показал, что маска — надежная вещь, которая защищает не только от коронавирусной инфекции, но и от ОРВИ, и от гриппа. Я думаю, что есть возможность, что масочный режим в отдельных учреждениях будет вводиться уже на постоянной основе. У нас целевой показатель — коллективный иммунитет более 70% по антителам.

Несмотря на частичное смягчение ограничений, опрошенные РБК аптечные и торговые сети пока не видят существенного падения спроса на маски. Более того, в сети «Магнит» в январе зафиксировали скачок спроса на маски. Их продажи в «Магните» в прошлом месяце выросли в 2,5 раза по сравнению с декабрем. Из числа опрошенных компаний сильно продажи масок сократились у онлайн-ретейлера Wildberries.

Бийский рабочий