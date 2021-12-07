Бийск: Вирусолог НГУ: в городах России до 20% жителей купили QR-коды

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Около 20% жителей некоторых городов России купили QR-коды

Такие данные озвучил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. Он считает, что, введение QR-кода не поможет улучшить эпидемическую ситуацию в стране, исправить ее сможет только вакцинация населения от COVID-19. По словам ученого, пятая часть россиян все равно не делают прививки от COVID-19, а покупают документы о вакцинации и QR-коды.

— Россия где-то в конце первой сотни стран по степени вакцинации. По числу заболеваний на душу населения — в первой тройке», — отметил Сергей Нетесов в ходе выступления на студенческой передаче «Вечерний НГУ».

В частности в Новосибирске, как и во всей стране, многие люди покупают QR-коды из-за нежелания вакцинироваться.

Добавим, в России продавцам и покупателям поддельных сертификатов грозит уголовная ответственность. В частности, за изготовление и сбыт фальшивых справок в Москве завели десятки дел по ст. 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и ст. 159 УК (мошенничество).

Муниципалитеты Алтайского края голосуют за законопроект о введении QR-кодов

10:47, 04.12.2021 1357

Бийский рабочий