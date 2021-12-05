Бийск: Вирусолог: «Омикрон»-штамм может закончить пандемию

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Если штамм распространиться, течение коронавируса может стать легче, а последствия от болезни будут не такими серьезными

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Радио Sputnik», что «омикрон» — новый штамм коронавируса, может прекратить пандемию, если облегчит течение болезни.

По словам вирусолога, штамм гораздо «медленнее» предыдущих видов, а от нового вида коронавируса не зафиксировали ни одного летального исхода.

— У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке, у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер, — отметил ученый.

Альтштейн отметил, что это пока лишь предположение, так как, возможно, «омикрон» просто не добрался до пожилых людей, но пока штамм не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям.

Если «омикрон» распространится по всему миру, то способен вытеснить предыдущую «дельту», пояснил вирусолог. В таком случает пандемия перестанет быть опасной, и коронавирус может стать сезонной простудной инфекцией.

— Сейчас умирают порядка 3%, а с этим штаммом, если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена, – пояснил вирусолог.

Альтштейн также считает, что «омикрон»-штамм не сможет массово распространиться по миру до конца 2021 года.

Спутник 2.0: Центр Гамалеи готов доработать вакцину под новый омикрон-штамм

11:11, 30.11.2021 1131

Бийский рабочий