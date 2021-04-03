Бийск: Виртуальный доход: пенсионер Бийского района думал, что работает брокером

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В дежурную часть полиции Бийска обратилась 55-летняя бийчанка.

По словам женщины, ее отец стал жертвой мошенников. Оказывается, еще в январе 80-летний житель села Первомайское Бийского района зарегистрировался на сайте, где познакомился с неким Андреем Александровичем, который предложил сотрудничество. Для заработка требовалось лишь пройти быстрое обучение, внести стартовую сумму в размере 12 000 рублей и ты уже участник торгов на бирже. Пенсионер согласился и ему сразу же повезло.

Все заработанные деньги уходили на его депозитный счет. В дальнейшем, под руководством консультанта, пожилой мужчина переводил их в золото или биткойны и продавал по выгодным ценам на электронной площадке. За три месяца он заработал порядка 3 500 000 рублей.

Проблемы начались, когда новоиспеченный брокер решил вывести полученный доход. Оказалось, что для этого нужен валютный счет, на котором должно быть не менее 200 000 рублей. В итоге пенсионер внес больше 400 000 тысяч, но получить заработанные деньги, так и не смог.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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14:45, 29.03.2021 1265

Бийский рабочий