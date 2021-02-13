Бийск: Виновник громкого ДТП в Бийске пять раз привлекался за превышение скорости • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

4

В МУ МВД России «Бийское» прокомментировали ситуацию с пьяными лихачами на дорогах города.

Речь идет о резонансном ДТП, которое произошло днем 11 февраля, когда пьяный бийчанин смял шесть автомобилей, насмерть сбил человека и причинял тяжкий вред здоровью другого бийчанина, то стало известно, что в отношении водителя автомобиля «Вольво» составлен административный материал по части 1 статьи 12.26. КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния).

Опубликовано видео массового ДТП в Бийске, в котором пострадали люди

08:09, 12.02.2021 2354

В настоящее время по факту ДТП правоохранителями возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Отметим, что только за прошлый год бийчанин был пять раз привлечен в административной ответственности за превышение скоростного режима. Владелец иномарки задержан в порядке статьи 91 УПК.

Кроме того, в полиции Бийска сообщили, что только за январь в ходе сплошных проверок на дорогах Бийска был задержан 71 водитель, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, семь из которых привлекаются повторно. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Что касается прошлого года, то за 12 месяцев выявлено 1278 бийчан, севших за руль «под градусом».

Скончался один из пострадавших в аварии с шестью автомобилями в Бийске

18:11, 11.02.2021 8164

Бийский рабочий