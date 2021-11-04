Бийск: Вильфанд предупредил об аномальных морозах в Алтайском крае

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В Алтайском крае температуры могут опустится до -21, -23 градусов

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о аномальном похолодании в ряде регионов России. По его словам, на обширной части Азиатской территории температура отклонится от нормы до 14 градусов, сообщает РИА Новости.

В частности, в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае гидрометцентр спрогнозировал аномалии от -7 до -12 градусов. Температуры в названных регионах могут опустится до -21, -23 градусов. А в Республике Алтай похолодать может сразу до — 27 градусов, предупредил Вильфанд.

Алтайский ЦГМС также дал прогноз, что в регионе местами по востоку ночные температуры 4 ноября могут составить -25 градусов.

До -17 градусов опустится температура в Бийске ночью 3 ноября

06:45, 03.11.2021 524

Бийский рабочий