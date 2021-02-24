Бийск: Виктор Томенко в праздник вручил награды военнослужащим

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Виктор Томенко в праздник вручил нагВ Барнауле в концертном зале «Сибирь» прошло торжественное мероприятие.

Военнослужащим, ветеранам войсковых формирований были адресованы поздравления руководителей органов исполнительной власти Алтайского края.

— Это праздник людей, которые когда-то защищали или в настоящее время защищают свою родную страну, свою Родину. 2021 год – это год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Мы помним всех, кто стоял на защите нашей страны. Более полумиллиона наших земляков, жителей Алтайского края ушли на поля сражений, и половина из них не вернулась. Это наша святая обязанность, наш долг, наша ответственность – не забыть всех этих людей. Сегодня мы выражаем признательность воинам-интернационалистам, которые выполняли свой воинский долг в Афганистане и во многих других горячих точках, — отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем обращении к участникам праздника.

Также Виктор Томенко вручил награды Алтайского края военнослужащим и специалистам, которые участвуют в организации призыва граждан на военную службу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня защитника Отечества Почетной грамотой Правительства Алтайского края награждены начальник узла связи войсковой части 85906 Руслан Вагапов, начальник центра космической связи войсковой части 85906 Борис Давидчук, заместитель командира батальона радиационной, химической и биологической защиты – начальник штаба войсковой части 55121 Игорь Кудрявцев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Мамонтовского и Романовского районов Алтайского края Константин Лопатин, начальник службы штаба войсковой части 41659 Алексей Питиримов, врач-хирург Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Алтайского края Виталий Юртаев.

За умелую и грамотную организацию работы по недопущению возникновения и распространения COVID-19 в период призывной кампании 2020 года Почетной грамотой Правительства края награжден директор гостиницы «Колос» Виктор Толмачев.

Также сегодня губернатор принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы.

Бийский рабочий