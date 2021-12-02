Бийск: Виктор Томенко доложил Мишустину о ситуации с коронавирусом в регионе

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В Москве прошло заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом

Глава Алтайского края принял участие в заседании. В докладе премьер-министру он обрисовал ситуацию в регионе как сложную. Заседание, которое проводил Михаил Мишустин, было посвящено борьбе с инфекцией по стране.

На прямой видеосвязи с ним были главы российских регионов, в частности, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Губернатор отметил, что в Алтайском крае ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает оставаться неблагополучной. Определенная стабилизация достигнута на высоких уровнях заболеваемости. В целом показатели по COVID-19 в Алтайском крае выше среднероссийских, что серьезным бременем ложится на систему здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства региона.

В регионе продолжают работать 24 инфекционных госпиталя на 4 700 коек, заполняемость коечного фонда составляет около 80 процентов. В крае вакцинировано пока только около половины взрослого населения. 847 тысяч граждан завершили вакцинацию, порядка 137 тысяч человек сделали первую прививку. Для формирования коллективного иммунитета на уровне 80 % от численности населения необходимо вакцинировать порядка 1,45 миллионов жителей Алтайского края. К сожалению, в регионе высок уровень антипрививочных настроений, поэтому продолжается активная разъяснительная работа.

— Мы сегодня развернули доступную и удобную сеть пунктов вакцинации. В целом наши мощности сегодня позволяют 15 тысяч человек вакцинировать ежедневно. Для больших трудовых коллективов сформированы выездные бригады медиков, которые приезжают на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, если есть большое количество желающих сделать прививку. Задействованы и мобильные фельдшерско-акушерские пункты, ежедневно их работа позволяет дополнительно вакцинировать около 700 жителей сельской местности, — отметил Виктор Томенко.

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16:16, 29.11.2021 1420

Бийский рабочий