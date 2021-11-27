Бийск: Виктор Томенко выразил соболезнования в связи с аварией на шахте в Кузбассе

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Алтайский губернатор обратился к жителям Кемеровской области

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла крупная трагедия, в которой погибли более 50 человек. Кемеровская область считается соседствующей с Алтайским краем. Губернатор нашего региона в своем инстаграм-аккаунте обратился к жителям Кемеровской области.

— Это событие стало настоящим потрясением для всей страны, для каждого из нас. Дорогие кузбассовцы!Жители Алтайского края разделяют вашу боль и тяжесть потери. Мужества вам и душевных сил пережить невосполнимую утрату. Искренние соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами, — написал глава Алтайского края.

В Кузбассе объявлен траур с 26 по 28 ноября. Ведется работа с родственниками погибших шахтеров и горноспасателей. Власти Кемеровской области обещают сделать все возможное для оказания помощи родственникам и тем, кто находится на лечении.

Погибли 52 человека: что случилось в Кузбассе на шахте «Листвяжная»

10:48, 26.11.2021 1456

Бийский рабочий