Бийск: Виктор Томенко поручил минздраву помочь детям с сахарным диабетом I типа

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Виктор Томенко в прямом эфире поручил региональным органам власти помочь детям с сахарным диабетом I типа

Губернатор Алтайского края в ходе прямой линии ответил на вопрос о предоставлении детям систем непрерывного мониторинга уровня сахара в крови.

Всего в крае около 850 детей болеют сахарным диабетом I типа. Государство обеспечивает их медикаментами и тест-полосками для проверки уровня сахара. Но дети испытывают очень серьезный дискомфорт при использовании стандартных диагностических приборов. Сегодня решение проблемы сложно найти с точки зрения правовых и финансовых аспектов.

Именно поэтому, по словам губернатора, этот вопрос является сложным с точки зрения морали, ведь прямого пути для его решения нет. По имеющимся расчетам необходимо выделить порядка 200 миллионов рублей для приобретения систем непрерывного мониторинга уровня сахара.

Действующей программой медицинского страхования такие средства не предусматриваются. Поэтому Виктор Томенко поручил органам власти края — региональным Минздраву и Минфину — найти способы решения проблемы, в том числе с целью выделения средств из краевого бюджета провести работу с депутатами краевого парламента.

— До тех пор, пока нет решения этого вопроса на федеральном уровне, надо обязательно этим заниматься. Проблема большая, острая, и необходимо сделать шаги для её решения, — подчеркнул губернатор.

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Бийский рабочий