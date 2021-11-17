Бийск: Виктор Томенко предложил кандидата на должность министра экономразвития региона

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Виктор Томенко внес в АКЗС кандидатуру Анатолия Нагорнова на назначение на должность заместителя председателя правительства

Губернатор Виктор Томенко внес в АКЗС вопрос о даче согласия на назначение заместителя министра экономического развития Анатолия Нагорнова на должность заместителя председателя Правительства Алтайского края, министра экономического развития Алтайского края, сообщает пресс-служба правительства края.

Анатолий Нагорнов с конца 2019 года исполняет обязанности министра экономического развития, на него также возложено исполнение ряда обязанностей заместителя председателя правительства. Часть обязанностей экономического зампреда после отставки Павла Дитятева губернатор Виктор Томенко взял на себя, часть возложил на Виталия Снесаря.

Сообщается, что за время исполнения обязанностей министра Анатолий Нагорнов проделал большой объем работы, связанной с улучшением инвестиционного климата, привлечением в регион федеральных инвестиционных ресурсов, Фонда развития моногородов, по созданию собственного института поддержки инвесторов – Фонда развития Алтайского края, формированию индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

Анатолий Нагорнов организовал подготовку Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, которую на заключительной сессии в августе депутаты АКЗС 7-го созыва утвердили во втором чтении.

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10:37, 12.11.2021 3695

Бийский рабочий