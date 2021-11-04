Бийск: Виктор Буланичев: У нас выросло два поколения манкуртов

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4 ноября, в День народного единства, говорим о непонятных праздниках, Моргенштерне и истории

Россияне с 4 ноября ушли на короткие каникулы, приуроченные к празднованию Дню народного единства. Однако не все понимают, что и, главное, зачем мы отмечаем.О непонятном празднике, кумире подростков Моргенштерне, учебниках истории и Бийске как городе Петра, говорим с Виктором Буланичевым, директором Демидовского фонда, главным редактором городского журнала «Бийский вестник».

— Виктор Васильевич, уже более 15 лет в России отмечают День народного единства, но это скорее просто выходной день, потому как праздник он очевидно не прижился. Вы с чем это связываете? С давностью событий или с тем, что это праздник «замена» 7 ноября?

— Праздники в нашей жизни должны быть. Все-таки они ее разнообразят. И к тому же в это время можно больше внимания уделить близким, семье.

Другое дело, что есть праздники понятные и непонятные.

Допустим, никому не нужно объяснять, что за праздники Новый год или День Победы. Это праздники для всех, такие дни объединяют. И еще здесь многое играет наша личная история праздника, из детства, из юности. Мое поколение любило 7 ноября еще и за память о парадах, митингах, на которые ходили молодыми.

Но иногда государство вводит праздники, которые требуют дополнительных разъяснений. Вот к таким я отношу День народного единства. Я не думаю, что как только в календаре праздничных дней появилась эта дата, сразу наступило какое-то единение многонационального народа Российской Федерации.

Я это говорю, потому что в этом году у меня была возможность в составе экспедиции Русского географического общества проехать весь Северный Кавказ — два края и восемь республик. И я понял, что проблемы единения народов России есть. Над этим еще нужно долго работать.

У многих до сих пор непонимание, что именно мы отмечаем в День народного единства во многом из-за того, что еще нет этого личного отношения, личных воспоминаний.

До пандемии шествие «Бессмертного полка» было одним из основных событий Дня Победы Фото: Сергей Кулыгин

— Вы сказали, что День Победы — настоящий праздник потому, что он объединяет. А вот как раз сейчас в сети активно обсуждается высказывание кумира миллионов подростков рэпера Моргенштерна, который заявил, что не понимает, почему в нашей стране тратят колоссальные суммы на празднование Дня Победы — события, произошедшего почти 80 лет назад. Потом за эти слова ему пришлось извиняться, но он обозначил мнение значительного пласта молодежи, которая считает, что гордиться нужно не прошлым, а настоящим, а для этого нужны новые победы, прежде всего в технологиях, в экономике. Вы считаете, отношение ко Дню Победы меняется?

— Я советский человек, поэтому у меня совсем иное отношение к празднику Победы, чем у этого «персонажа».

Его слова, да и он сам, вызывают даже не порицание, а сожаление Это человек, лишенный своих корней. И не по своей воле. Его рождение, становление его родителей пришлось на то время, которое я называю безвременьем. Это 90-е годы и начало 2000-х, когда было выхолощено наше образование, когда предметы истории и литературы превратились непонятно во что, а сама школа не обучала и воспитывала, а оказывала «образовательные услуги».

На этот период пришлось целое поколение, которое сегодня, к сожалению, называют потерянным. Когда говорят о таких, я вспоминаю роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». В нем есть рассказ о манкуртах — физически сильных людях, отважных воинах, но насильно лишенных памяти. К сожалению, у нас два поколения таких манкуртов выросло.

— Тут обычно принято винить ЕГЭ, с его натаскиваем на запоминание дат, а не на понимание событий.

— А вы думаете, если у каждого взрослого спросить, что в 1612 году происходило, из-за чего новый праздник появился, он ответит? Все-таки в России были и более крупные и значимые события, которые повлияли на ход истории.

Но я действительно считаю, что акценты в образовании смещаются не туда. Я вместе с внуком «проходил» нынешнюю школьную программу и знаю, какие сейчас учебники. Хотелось бы, чтобы они были более ясными, более конкретными, более емкими по содержанию. А забивать голову датами не следует. Для этого всегда под рукой есть интернет. Надо — посмотрел, если забыл. Не это главное. Главное — понимать суть: что и почему происходило, и к чему это привело.

А в истории государства Российского были и светлые, и темные страницы, и мы не должны делить, что оставляем, что выбрасываем. Не должно быть принципа «плохое уберем — хорошее оставим». Мы должны знать историю такой, какая она есть. И гордиться ею. Вот Победой 1945 года я горжусь.

Книги Демидовского фонда Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

— Историю России хотя бы все изучают, а вот краеведение — факультативно. На днях прошла презентация книги «Страницы летописи города Бийска». Расскажите об издании, где найти?

— У нас, у Демидовского фонда, большая издательская программа. Ей уже более 20 лет. За это время вышло более 100 наименований книг. Все эти издания мы безвозмездно передаем в библиотеки Алтайского края.

Теперь среди них появились и «Страницы летописи города Бийска». Мы с помощью сотрудников городской библиотечной сети отобрали наиболее значимые события за более чем 300-летнюю историю города — от первой попытки казаков проникнуть в Верхнее Приобье еще в 1625 году до ковидных ограничений 2020 года. Эту книгу дополняет другая — «Страницы истории города Бийска».

Надеюсь, эти книги будут интересны и молодому поколению. Сейчас они поступили в школьные библиотеки, но планируем выпустить их и в электронном формате.

— Эти издания приурочены к 350-летию со дня рождения Петра Первого? Вы всегда ратуете за то, чтобы бийчане не стеснялись называть себя «петровскими».

— Да, стараемся много для этого делать. В 2022 году в России будут отмечать 350-летие со дня рождения императора Петра Великого, и надеюсь, в нашем городе, основанном по его указу, тоже пройдут мероприятия. Нам бы тоже хотелось влиться в это направление.

Книги — лишь часть задуманного Демидовским фондом.

В декабре в Музее истории Алтайской духовной миссии мы откроем выставку из 18 живописных, скульптурных и декоративно-прикладных работ, посвященную предстоящему юбилею. На ней будут представлены работы 14 бийских художников. Я очень благодарен, что все они откликнулись и приняли участие.

Все это проходит в рамках нашего историко-просветительского проекта «Будь славен град, Петром рожденный».

Бийчане действительно как будто стесняются быть «петровскими», но работаем, чтобы это исправить.

После ремонта Петровского бульвара на нем появилась стела "Бийск — ворота Алтая"

— Вот Петровский бульвар у нас прижился. Я про название.

— Да. Кстати, хочу напомнить, что в следующем году мы будет отмечать 20-летие этого названия. Во многом Петровским бульвар стал при активной работе Демидовского фонда. И сейчас он органично вошел в жизнь. Приятно слышать «Праздник прошел на Петровском бульваре», «Елка откроется на Петровском бульваре».

А ведь его учреждение далось нелегко. Было много дискуссий по этому вопросу. Были те, кто откровенно вставлял палки в колеса. В том числе, среди депутатов. Работать приходилось на «стыке» двух городских Дум — один созыв сменялся другим. Главы тоже менялись. Три года на это ушло. Нужно было составлять много справок, убеждать.

— А споры о том, где должен стоять памятник Петру — на Петровской бульваре или в старом центре — до сир пор порой возникают.

— Когда учреждался Петровский бульвар, в решении Думы города было отмечено, что установка памятника основателю города будет именно на Петровском бульваре. Это было и логично, и красиво (предполагалось, что памятник появится ближе к переулку Коммунарскому — прим. ред.).

Потом в город приехал губернатор Александр Карлин и указал, где, по его мнению, нужно поставить памятник — в старом центре. Там и установили, хотя общественность была против.

Теперь уже спорить не о чем: как получилось, так и получилось. Но в перспективе, думаю, когда в старом центре восстановят памятники архитектуры, Петр заиграет новыми красками и будет к месту.

Памятник Петру I Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Бийский рабочий