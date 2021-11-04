ГОРНЯК22 04.11.2021
Алтайский край

Бийск: Виктор Буланичев: У нас выросло два поколения манкуртов

Горняк22
11 часов Ago

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4 ноября, в День народного единства, говорим о непонятных праздниках, Моргенштерне и истории

Россияне с 4 ноября ушли на короткие каникулы, приуроченные к празднованию Дню народного единства. Однако не все понимают, что и, главное, зачем мы отмечаем.О непонятном празднике, кумире подростков Моргенштерне, учебниках истории и Бийске как городе Петра, говорим с Виктором Буланичевым, директором Демидовского фонда, главным редактором городского журнала «Бийский вестник».

— Виктор Васильевич, уже более 15 лет в России отмечают День народного единства, но это скорее просто выходной день, потому как праздник он очевидно не прижился. Вы с чем это связываете? С давностью событий или с тем, что это праздник «замена» 7 ноября?

— Праздники в нашей жизни должны быть. Все-таки они ее разнообразят. И к тому же в это время можно больше внимания уделить близким, семье.

Другое дело, что есть праздники понятные и непонятные.

Допустим, никому не нужно объяснять, что за праздники Новый год или День Победы. Это праздники для всех, такие дни объединяют. И еще здесь многое играет наша личная история праздника, из детства, из юности. Мое поколение любило 7 ноября еще и за память о парадах, митингах, на которые ходили молодыми.

Но иногда государство вводит праздники, которые требуют дополнительных разъяснений. Вот к таким я отношу День народного единства. Я не думаю, что как только в календаре праздничных дней появилась эта дата, сразу наступило какое-то единение многонационального народа Российской Федерации.

Я это говорю, потому что в этом году у меня была возможность в составе экспедиции Русского географического общества проехать весь Северный Кавказ — два края и восемь республик. И я понял, что проблемы единения народов России есть. Над этим еще нужно долго работать.

У многих до сих пор непонимание, что именно мы отмечаем в День народного единства во многом из-за того, что еще нет этого личного отношения, личных воспоминаний.

До пандемии шествие «Бессмертного полка» было одним из основных событий Дня Победы1 До пандемии шествие «Бессмертного полка» было одним из основных событий Дня Победы Фото: Сергей Кулыгин

— Вы сказали, что День Победы — настоящий праздник потому, что он объединяет. А вот как раз сейчас в сети активно обсуждается высказывание кумира миллионов подростков рэпера Моргенштерна, который заявил, что не понимает, почему в нашей стране тратят колоссальные суммы на празднование Дня Победы — события, произошедшего почти 80 лет назад. Потом за эти слова ему пришлось извиняться, но он обозначил мнение значительного пласта молодежи, которая считает, что гордиться нужно не прошлым, а настоящим, а для этого нужны новые победы, прежде всего в технологиях, в экономике. Вы считаете, отношение ко Дню Победы меняется?

— Я советский человек, поэтому у меня совсем иное отношение к празднику Победы, чем у этого «персонажа».

Его слова, да и он сам, вызывают даже не порицание, а сожаление Это человек, лишенный своих корней. И не по своей воле. Его рождение, становление его родителей пришлось на то время, которое я называю безвременьем. Это 90-е годы и начало 2000-х, когда было выхолощено наше образование, когда предметы истории и литературы превратились непонятно во что, а сама школа не обучала и воспитывала, а оказывала «образовательные услуги».

На этот период пришлось целое поколение, которое сегодня, к сожалению, называют потерянным. Когда говорят о таких, я вспоминаю роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». В нем есть рассказ о манкуртах — физически сильных людях, отважных воинах, но насильно лишенных памяти. К сожалению, у нас два поколения таких манкуртов выросло.

— Тут обычно принято винить ЕГЭ, с его натаскиваем на запоминание дат, а не на понимание событий.

— А вы думаете, если у каждого взрослого спросить, что в 1612 году происходило, из-за чего новый праздник появился, он ответит? Все-таки в России были и более крупные и значимые события, которые повлияли на ход истории.

Но я действительно считаю, что акценты в образовании смещаются не туда. Я вместе с внуком «проходил» нынешнюю школьную программу и знаю, какие сейчас учебники. Хотелось бы, чтобы они были более ясными, более конкретными, более емкими по содержанию. А забивать голову датами не следует. Для этого всегда под рукой есть интернет. Надо — посмотрел, если забыл. Не это главное. Главное — понимать суть: что и почему происходило, и к чему это привело.

А в истории государства Российского были и светлые, и темные страницы, и мы не должны делить, что оставляем, что выбрасываем. Не должно быть принципа «плохое уберем — хорошее оставим». Мы должны знать историю такой, какая она есть. И гордиться ею. Вот Победой 1945 года я горжусь.

Книги Демидовского фонда2 Книги Демидовского фонда Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

— Историю России хотя бы все изучают, а вот краеведение — факультативно. На днях прошла презентация книги «Страницы летописи города Бийска». Расскажите об издании, где найти?

— У нас, у Демидовского фонда, большая издательская программа. Ей уже более 20 лет. За это время вышло более 100 наименований книг. Все эти издания мы безвозмездно передаем в библиотеки Алтайского края.

Теперь среди них появились и «Страницы летописи города Бийска». Мы с помощью сотрудников городской библиотечной сети отобрали наиболее значимые события за более чем 300-летнюю историю города — от первой попытки казаков проникнуть в Верхнее Приобье еще в 1625 году до ковидных ограничений 2020 года. Эту книгу дополняет другая — «Страницы истории города Бийска».

Надеюсь, эти книги будут интересны и молодому поколению. Сейчас они поступили в школьные библиотеки, но планируем выпустить их и в электронном формате.

— Эти издания приурочены к 350-летию со дня рождения Петра Первого? Вы всегда ратуете за то, чтобы бийчане не стеснялись называть себя «петровскими».

— Да, стараемся много для этого делать. В 2022 году в России будут отмечать 350-летие со дня рождения императора Петра Великого, и надеюсь, в нашем городе, основанном по его указу, тоже пройдут мероприятия. Нам бы тоже хотелось влиться в это направление.

Книги — лишь часть задуманного Демидовским фондом.

В декабре в Музее истории Алтайской духовной миссии мы откроем выставку из 18 живописных, скульптурных и декоративно-прикладных работ, посвященную предстоящему юбилею. На ней будут представлены работы 14 бийских художников. Я очень благодарен, что все они откликнулись и приняли участие.

Все это проходит в рамках нашего историко-просветительского проекта «Будь славен град, Петром рожденный».

Бийчане действительно как будто стесняются быть «петровскими», но работаем, чтобы это исправить.

После ремонта Петровского бульвара на нем появилась стела "Бийск - ворота Алтая"3 После ремонта Петровского бульвара на нем появилась стела "Бийск — ворота Алтая"

— Вот Петровский бульвар у нас прижился. Я про название.

— Да. Кстати, хочу напомнить, что в следующем году мы будет отмечать 20-летие этого названия. Во многом Петровским бульвар стал при активной работе Демидовского фонда. И сейчас он органично вошел в жизнь. Приятно слышать «Праздник прошел на Петровском бульваре», «Елка откроется на Петровском бульваре».

А ведь его учреждение далось нелегко. Было много дискуссий по этому вопросу. Были те, кто откровенно вставлял палки в колеса. В том числе, среди депутатов. Работать приходилось на «стыке» двух городских Дум — один созыв сменялся другим. Главы тоже менялись. Три года на это ушло. Нужно было составлять много справок, убеждать.

— А споры о том, где должен стоять памятник Петру — на Петровской бульваре или в старом центре — до сир пор порой возникают.

— Когда учреждался Петровский бульвар, в решении Думы города было отмечено, что установка памятника основателю города будет именно на Петровском бульваре. Это было и логично, и красиво (предполагалось, что памятник появится ближе к переулку Коммунарскому — прим. ред.).

Потом в город приехал губернатор Александр Карлин и указал, где, по его мнению, нужно поставить памятник — в старом центре. Там и установили, хотя общественность была против.

Теперь уже спорить не о чем: как получилось, так и получилось. Но в перспективе, думаю, когда в старом центре восстановят памятники архитектуры, Петр заиграет новыми красками и будет к месту.

Памятник Петру I4 Памятник Петру I Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

 

Бийский рабочий

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