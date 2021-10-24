ГОРНЯК22 24.10.2021
Алтайский край

Бийск: Виктор Томенко побывал на восстановленном после пожара «Алтайском бройлере»

Горняк22
10 часов Ago

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Сгоревшие цеха предприятия практически полностью восстановлены, строятся птичники в Зональном районе

23 октября, птицеводческое предприятие «Алтайский бройлер», входящее в Группу «Черкизово», посетил губернатор края Виктор Томенко. Глава региона и основатель Группы «Черкизово» Игорь Бабаев провели совещание по вопросам работы предприятия.

На протяжении трех месяцев на «Алтайском бройлере» проводились восстановительные работы после пожара, нанесшего большой ущерб компании. В результате возгорания в июле текущего года была приостановлена производственная деятельность.  Благодаря оперативно принятым мерам, действию профильных служб, удалось не допустить человеческих жертв. При поддержке правительства края компания смогла приступить к восстановительным работам в кратчайшие сроки, удалось сохранить коллектив.

Как выглядят цеха бийского «Бройлера», восстановленного после пожара, смотрите в фоторепортаже Антона Федотова, пресс-служба правительства Алтайского края.

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Сегодня предприятие работает еще не с полной нагрузкой, поскольку продолжаются  пусконаладочные работы.

— Мы мобилизовались очень быстро, это был просто фантастический труд. Сейчас мощность достигает 4 тысяч голов птицы в час, в течение двух-трех месяцев мы выйдем на ту мощность, что была –  около 6 тысяч.  А в ближайшие два года сможем выйти на мощность до 10 тысяч в час. Это 120 тысяч тонн мяса в год, —  рассказал Игорь Бабаев.

На восстановление было направлено порядка одного миллиарда рублей. 

Сегодня с опережением идет строительство новых птичников в Зональном районе: 6 уже готовы к вводу в эксплуатацию, строительство еще 18 завершится в следующем году. 

— Руководство компании подтверждает, что после полного восстановления готово приступить к реализации серьёзных инвестиционных проектов, стоимость которых достигает 10 миллиардов рублей. Это почти удвоение тех объемов, что были перед пожаром, — подчеркнул Виктор Томенко.

Компания «Черкизово» рассматривает также возможность запуска в Алтайском крае проектов, связанных с растениеводством и свиноводством.

Виктор Томенко побывал на восстановленном после пожара «Алтайском бройлере»19

«Черкизово» получила финансы на модернизацию и расширение «Алтайского бройлера»

14:44, 09.10.2021 974

 

Бийский рабочий

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