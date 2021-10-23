Бийск: Виктор Томенко рассказал, когда введут систему QR-кодов в Алтайском крае

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Указ о новых ограничениях Томенко планирует подписать 30 октября

Губернатор Алтайского края подпишет указ о введении в Алтайском крае режима QR-кодов в начале следующей недели. Об этом глава региона сообщил ТАСС.

Ожидается, что коды понадобятся жителям края уже в конце октября или начале ноября.

— Я думаю, что в начале следующей недели я подпишу указ о введении QR-кодирования с тем, чтобы он начал работать с 30 октября или начала ноября — нужно время, чтобы подготовиться, — сказал Томенко.

Губернатор отметил, что региону также необходимо ужесточить контроль за исполнением уже существующих мер.

Кроме того, правительство региона планирует ограничить активность не вакцинированных жителей края в возрасте старше 60 лет.

— В регионе 2 млн 300 тыс. жителей, из которых 500 тыс. детей, около 700 тыс. людей пенсионного возраста. К октябрю нам надо было вакцинировать 1 млн 100 тыс. человек, а у нас вакцинированы около 700 тыс. полностью. Темпы очень замедлились. Люди просто не идут, отказываются, пояснил Томенко.

Губернатор отметил, что показатели заболеваемости в крае высокие. Уже развернуто 4,5 тыс. мест, увеличилось потребление кислорода.

-В сутки нам нужно 45 тонн кислорода, а собственное производство у нас 6 тонн, — подчеркнул он.

Стало известно, как и где в Алтайском крае будет работать система QR-кодов

12:24, 21.10.2021 4259

Бийский рабочий