Бийск: Виктор Томенко выступил на закрытии II этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

0

Глава региона признался, что немного жалеет о том, что соревнования заканчиваются.

23 мая состоялась церемония закрытия II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. К зрителям и спортсменам обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава региона поблагодарил всех причастных к организации соревнований. Он отметил, что Кубок мира стал настоящим праздником для Алтайского края и Барнаула.

— На несколько дней центром мировой гребли на байдарках и каноэ стал Алтайский край и Барнаул. Все, что мы с вами загадывали пожелали в течение этих четырех дней случилось здесь на гребном канале. Бескомпромиссная борьба, болельщики, которые сделали настоящим праздником довольно непростые дни, когда было и холодно, и дождливо. Сложные условия проведения соревнований еще раз подчеркнули и мужество, и целеустремленность, и сильный характер спортсменов. Ну, а та красота спорта высших достижений, гребля в исполнении самых лучших мастеров мира, доставила конечно же искренние впечатления, эмоции и удовольствия всем, кто в эти дни посетил соревнования, — отметил губернатор.

Томенко признался, что немного жалеет о том, что соревнования заканчиваются, но отметил, что регион с нетерпением будет ждать и готовиться к новым встречам, к новым стартам и сделает для этого все возможное.

Бийский рабочий