Бийск: Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы в краевой столице

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В день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Алтайского края Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы.

Сегодня, 9 мая, в праздничный теплый день к Мемориалу Славы идут семьями. Жители края несут цветы, флаги и портреты фронтовиков и тружеников тыла.

В Алтайском крае по традиции в День Победы праздничные мероприятия начинаются с церемонии возложения цветов к скульптурной группе «Прощание», монументу с фамилиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, Вечному огню.

Вместе с губернатором Виктором Томенко в церемонии приняли участие председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, заместители председателя правительства края, руководители органов исполнительной власти.

Губернатор Виктор Томенко пообщался с пришедшими на праздник жителями Барнаула. В честь героев Победы почетный караул дал оружейный залп. Память павших почтили у Вечного огня.

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле 9 мая 2021 года

Добавим, что на фронтах Великой Отечественной войны сражались свыше пятисот тысяч жителей Алтайского края, лишь каждый второй дожил до Победы.

Поклонимся народному подвигу: бийчан поздравляют с Днём Победы

07:33, 09.05.2021 560

Бийский рабочий