Бийск: Виктор Томенко рассказал, почему «Бийский автовокзал» пока продавать не будут

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Бийский автовокзал остался в списке имущества, предлагаемого к приватизации.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко одобрил план приватизации имущества региона на 2021-2023 годы. Ранее, БР сообщал, что в ходе этого часть акций аэропорта Бийска выставят на продажу.

Проект плана приватизации включил в себя объекты, которые были не проданны в предыдущую трехлетку. Единственным исключением стал «Бийский автовокзала». Его продажу пока отложили, сообщает «Толк». Томенко прокомментировал это решение так:

— Проведя дополнительные консультации, мы приняли решения пока его отложить (для приватизации). Пусть он работает в прежнем режиме.

При этом губернатор подчеркнул, что политика руководства страны – избавление от ненужного, незадействованного и неэффективного имущества.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что предприятие «Бийский автовокзал» включено в перечень имущества, которое может быть приватизировано в ближайшее время. При этом за юридическим лицом закреплено здание автовокзала и земельные участки, на которых расположены посадочные платформы. После череды публикаций в СМИ, когда общественность выразила протест против продажи автовокзала в частные руки, появилась информацию, что вокзал исключен из списка имущества, предлагаемого к реализации.

Продажу автовокзала Бийска приостановили, но пока не отменили

09:40, 22.01.2021 2220

Бийский рабочий