Бийск: Виктор Томенко рассказал, когда в регионе смогут снять ковидные ограничения

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Для этого необходимо, чтобы показатели по коронавирусу достигли определенных значений, но пока этого нет.

Напомним, 19 марта указом губернатора Алтайского края был отменен режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также снято ограничение на проведение развлекательных мероприятий в ночное время. Однако, распространение коронавируса в регионе остается по-прежнему достаточно серьезным, считают в региональном управлении Роспотребнадзора.

На аппаратном совещании губернатор края Виктор Томенко отметил, что жители постоянно обращаются к нему в социальных сетях с просьбой полного снятия всех ограничений, в том числе масочного режима и отмене дезинфекции.

Однако глава региона пояснил, что для этого необходимо, чтобы показатели по коронавирусу достигли определенных значений, но пока этого нет. Поэтому обязательные мероприятия должны сохраняться.

По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ежесуточный прирост новых случаев коронавируса в регионе снижается медленно. Так на начало марта в среднем за сутки регистрировалось 130 новых случаев, за последнюю неделю в среднем положительный тест получают 111 человек.

Показатель Rt (коэффициент распространения инфекции) на сегодняшний день в Алтайском крае составляет – 0,95. О снятии ограничительных мер можно будет говорить, когда Rt не будет превышать показатель 0,5.

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11:40, 22.03.2021 613

Бийский рабочий