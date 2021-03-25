ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Виктор Томенко рассказал, когда в регионе смогут снять ковидные ограничения

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

0

Для этого необходимо, чтобы показатели по коронавирусу достигли определенных значений, но пока этого нет.

Напомним, 19 марта указом губернатора Алтайского края был отменен режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также снято ограничение на проведение развлекательных мероприятий в ночное время. Однако, распространение коронавируса в регионе остается по-прежнему достаточно серьезным, считают в региональном управлении Роспотребнадзора.

На аппаратном совещании губернатор края Виктор Томенко отметил, что жители постоянно обращаются к нему в социальных сетях с просьбой полного снятия всех ограничений, в том числе масочного режима и отмене дезинфекции.

Однако глава региона пояснил, что для этого необходимо, чтобы показатели по коронавирусу достигли определенных значений, но пока этого нет. Поэтому обязательные мероприятия должны сохраняться.

По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ежесуточный прирост новых случаев коронавируса в регионе снижается медленно. Так на начало марта в среднем за сутки регистрировалось 130 новых случаев, за последнюю неделю в среднем положительный тест получают 111 человек.  

Показатель Rt (коэффициент распространения инфекции) на сегодняшний день в Алтайском крае составляет – 0,95. О снятии ограничительных мер можно будет говорить, когда  Rt не будет превышать показатель 0,5. Виктор Томенко рассказал, когда в регионе смогут снять ковидные ограничения1

В Минздраве Алтайского края не исключают третью волну коронавируса

11:40, 22.03.2021 613

 

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Год назад Путин впервые обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Мар 25, 2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Алтайского края чуть не убил 13-летнего сына

Мар 25, 2021
Алтайский край

Горняк22: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае на 25 марта

Мар 25, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Год назад Путин впервые обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: Александр Карлин попал под санкции Украины

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае 24 марта закрыли две трассы из-за непогоды

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае из-за непогоды закрыли трассу Барнаул-Рубцовск

Мар 25, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar