Бийск: Видео: как в Бийске проходила акция «Ночь музеев»
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В Бийске прошла всероссийская акция «Ночь музеев».
Организаторы подготовили развлекательно-познавательную программу в нескольких отделах Бийского краеведческого музея. Судя по наплыву гостей, горожане соскучились по культурным мероприятиям. Гостей в два музея запускали группами, чтобы каждый мог поучаствовать в программе в комфортной обстановке.
Тайны подвалов и спиритический сеанс: в Бийске прошла «Ночь музеев — 2021»
10:39, 23.05.2021 1029